Тобольск, Тюменская область, , 06:34 — REGNUM В тюменском Тобольске в Восточном микрорайоне задержали водителя школьного автобуса с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Тюменской области.

Школьный автобус Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Автоинспекторы остановили автобус под управлением 42-летнего водителя. Он вёз ансамбль пенсионеров на концерт. Водитель предъявил сотрудникам ГИБДД поддельное водительское удостоверение с открытой категорией «Д» на право управления автобусами. Однако у него имелось при себе другое, подлинное удостоверение без указанной категории.

«Мужчина доставлен в отдел полиции по подозрению в подделке документов», — сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.