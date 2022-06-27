Пермский район, Пермский край, , 06:32 — REGNUM В посёлке Сылва Пермского района Пермского края утонули два мальчика 2014 года рождения. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в СУ СКР по региону.

Река Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

По данным ведомства, тела детей обнаружили 24 июня на берегу реки Сылва. Известно, что школьники без сопровождения взрослых приехали на велосипедах на несанкционированный пляж, пошли купаться. Дети не имели навыков плавания и, оказавшись на глубине, утонули.

Устанавливаются все обстоятельства пришествия. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.