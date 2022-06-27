Кемерово, 27 июня 2022, 06:32 — REGNUM В Кемеровской области летом к открытию планируется 87 пляжей, 64 из них уже официально введены в эксплуатацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Отдых выходных дней кузбассовцы нередко планируют на берегу водоёмов. Специалисты ГИМС МЧС России, напоминают, что наиболее безопасным досуг может быть только на территории санкционированных пляжей и зон отдыха у воды», — подчеркнули в ведомстве.
Так, на территории таких пляжей есть спасательный пост и организуется дежурство спасателей.