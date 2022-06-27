Кемерово, , 06:32 — REGNUM В Кемеровской области летом к открытию планируется 87 пляжей, 64 из них уже официально введены в эксплуатацию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Купание ГУ МЧС РФ по Кемеровской области

«Отдых выходных дней кузбассовцы нередко планируют на берегу водоёмов. Специалисты ГИМС МЧС России, напоминают, что наиболее безопасным досуг может быть только на территории санкционированных пляжей и зон отдыха у воды», — подчеркнули в ведомстве.

Так, на территории таких пляжей есть спасательный пост и организуется дежурство спасателей.