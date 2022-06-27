Южно-Сахалинск, 27 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. В процессе спецоперации в защиту Донбасса задействованы жители всей России — это военные, которые принимают в ней непосредственное участие, волонтёры, помогающие на освобожденных территориях, президент Владимир Путин, работающий на международной арене. А «западные партнёры» делают всё для затягивания ситуации, считает руководитель агентства по делам молодёжи Сахалина Дмитрий Смекалов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Специальная военная операция на Украине длится уже четвертый месяц. Трудное, но важное решение, принятое нашим Президентом, обнажило многолетние проблемы в мировой геополитике. Действия «западных партнеров» только направлены на максимальное продление ситуации. К сожалению, мирное население, семьи военнослужащих и добровольцев страдают от интриг «западных партнеров» больше всего.

Борьбу с нацизмом ведет сейчас вся страна: наши ребята на поле боя, наши волонтеры на освобожденных территориях, наш Президент на международной арене. Не надо питать иллюзий, что все это быстро закончится. Сегодня всем им нужна наша поддержка. Как говорит герой известного фильма: «Русские на войне своих не бросают». Поэтому мы там, где должны быть. Верим в нашу силу, в нашу победу!» — цитирует Смекалова телеграм-канал правительства островного региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны России рассказали о мужестве и самоотверженности, проявленных младшим сержантом Александром Валеевым при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации российских войск на Украине.