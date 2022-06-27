Владивосток, 27 июня, 2022, 06:30 — ИА Регнум. В Приморье в июне количество заражений коронавирусом держится на одном уровне — 20-25 случаев в сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Gov-murman.ru Вакцина от коронавируса

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В начале июня на пункты вакцинации от COVID-19 обращались более 2 тысяч человек в день, к концу июня — не более 1 тысячи.

За минувшие сутки выявлено 20 носителей коронавируса, госпитализировано три человека.

Пока показатели охвата прививками не позволяют сформировать достаточный коллективный иммунитет, отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области за минувшие сутки госпитализированы четыре ковид-пациента.