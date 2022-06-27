Пермь, 27 июня 2022, 06:22 — REGNUM В Пермском крае 27 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
По данным гидрометцентра, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Дожди будут носить кратковременный характер.
Населению рекомендуют быть внимательными и острожными, в частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабоукрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.
Дождливая погода сохранится и 28 июня.