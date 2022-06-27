Пермь, 27 июня, 2022, 06:22 — ИА Регнум. В Пермском крае 27 июня ожидаются дожди, грозы и сильный ветер, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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По данным гидрометцентра, порывы ветра могут достигнуть 20 метров в секунду. Дожди будут носить кратковременный характер.

Населению рекомендуют быть внимательными и острожными, в частности, не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабоукрепленных конструкций, избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Дождливая погода сохранится и 28 июня.