Новокузнецк, Кемеровская область, 27 июня, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Новокузнецке на электросетях ферросплавного завода произошёл пожар. Горожане поделились видео в социальных сетях.

12019 Пожар

«Сегодня в Новокузнецке на ферросплавном заводе во втором цеху загорелся трансформатор. Пастрадавших нет», — сообщила подписчица в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте».

В региональном управлении МЧС России сайту NGS42. RU рассказали, что к приезду первого подразделения из окон цеха вырывалось открытое пламя. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 25 человек.