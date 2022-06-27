Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Ростовские власти обеспокоились состоянием детских площадок и выделили на их ремонт около 46 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Цитата из м/ф «Чебурашка». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Детская площадка

Заказчиком выступает городской департамент ЖКХ. Средства будут направлены на установку дополнительных объектов, ремонт и благоустройство детских площадок, расположенных во всех районах областного центра.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 июля.