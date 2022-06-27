Ростов-на-Дону, 27 июня 2022, 06:19 — REGNUM В Ростове-на-Дону началось благоустройство парка «Дружба». Работы разделены на три этапа. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Отмечается, что изготовлен паспорт объекта, демонтированы тротуарная плитка, ограждения спортивной площадки, скамейки и урны. Все работы проводятся чётко по графику.
Напомним, что благоустройство парка на улице Капустина оценивается более чем в 560 млн рублей. Новый современный парк появится в течение трёх лет.
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