Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началось благоустройство парка «Дружба». Работы разделены на три этапа. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Ростовский парк «Дружба»

Отмечается, что изготовлен паспорт объекта, демонтированы тротуарная плитка, ограждения спортивной площадки, скамейки и урны. Все работы проводятся чётко по графику.

Напомним, что благоустройство парка на улице Капустина оценивается более чем в 560 млн рублей. Новый современный парк появится в течение трёх лет.