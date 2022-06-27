В Ростове-на-Дону приступили к благоустройству парка «Дружба»
Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 06:19 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону началось благоустройство парка «Дружба». Работы разделены на три этапа. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
Екатерина Булатова ИА REGNUM
Ростовский парк «Дружба»
Отмечается, что изготовлен паспорт объекта, демонтированы тротуарная плитка, ограждения спортивной площадки, скамейки и урны. Все работы проводятся чётко по графику.
Напомним, что благоустройство парка на улице Капустина оценивается более чем в 560 млн рублей. Новый современный парк появится в течение трёх лет.