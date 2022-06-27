Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Режим повышенной готовности, действовавший в Ростовской области с весны 2020 года в связи с распространением коронавируса, отменён. Распоряжение донского губернатора Василия Голубева «Об отмене режима повышенной готовности» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы Губернатора Ростовской области Пресс-конференция губернатора Ростовской области Голубева Василия Юрьевича

«B связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения режима функционирования «Повышенная готовность»… отменить на территории Ростовской области режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, введенный распоряжением губернатора Ростовской области от 16.03.2020 года», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил все действовавшие с весны 2020 года ограничения по COVID-19. Постановление донского правительства №272 утратило свою силу 1 июня.