Ростов-на-Дону, , 06:11 — REGNUM Районные суды Ростова-на-Дону прекращают производство по делам о нарушении коронавирусных ограничений. Это связано с отменой всех антиковидных запретов.

Масочный режим в Ростове-на-Дону Александр Погожев © ИА REGNUM

За последние две недели рассмотрение «антиковидных» дел было свернуто в Ворошиловском, Пролетарском и Советском районах, пишет портал Don24.ru. Одним из последних стало дело в отношении бизнесмена, торговавшего в ларьке на проспекте Коммунистическом без соблюдения масочного режима.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев отменил все действовавшие с весны 2020 года ограничения по COVID-19. Постановление донского правительства №272 утратило свою силу 1 июня.