Ростов-на-Дону, , 06:09 — REGNUM В Ростове-на-Дону доходный дом Максимова на улице Московской, известный как дом с ангелами, может превратиться в музейный комплекс. С таким предложением выступили участники заседания рабочей группы по созданию музея истории города.

Здание администрации Ростова-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«Участники дискутировали на тему возведения консоли на первом этаже и возможности использования чердачного пространства. Рассмотрели и вопрос уместности создания мансардного этажа и его использования в качестве смотровой площадки», — отметил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM напоминает, что доходный дом Максимова, построенный в 1899 году, где будет расположен музей истории Ростова-на-Дону, рушится, в связи с чем на объекте планируется провести первоочередные противоаварийные работы.

Разработка проекта реконструкции здания завершится в первом полугодии 2023 года.

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