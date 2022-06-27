Москва, 27 июня, 2022, 06:07 — ИА Регнум. О мужестве и самоотверженности, проявленных младшим сержантом Александром Валеевым при выполнении боевой задачи в ходе спецоперации российских Вооружённых сил (ВС) по демилитаризации и денацификации Украины, сообщили 26 июня в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Младший сержант Александр Валеев

Отделение под командованием младшего сержанта Александра Валеева с первых дней российской спецоперации на территории ДНР и ЛНР выполняло боевые задачи по обнаружению, сопровождению и оперативной передаче информации о воздушных целях украинских боевиков на командный пункт воздушно-десантных войск России.

Во время выполнения боевой задачи по прикрытию командного пункта российских ВС от вражеских ударов с воздуха, в ходе выдвижения и занятия назначенного рубежа киевские боевики попытались уничтожить колонны российской техники. Подразделение младшего сержанта Валеева попало под удар украинских неонацистов, которые применили реактивные системы залпового огня «Град».

Находясь под огнём противника, младший сержант Валеев, действуя уверенно и решительно, стал подавать команды механику-водителю на совершение манёвра. Благодаря грамотным действиям Александра Валеева, машина была выведена из-под удара, сохранено управление отделением по средствам связи, при этом младший сержант Валеев не ослабил наблюдения за воздушной обстановкой.

Кроме того, самоотверженные действия младшего сержанта Александра Валеева обеспечили непрерывную боевую работу самоходного зенитного ракетного комплекса «Стрела — 10». Это позволило своевременно обнаружить вражеский беспилотник, с которого противник корректировал артиллерийский огонь по российскому подразделению.

Обнаружив воздушную цель, Валеев дал команду наводчику-оператору на её уничтожение. После ликвидации вражеского беспилотника артиллерийский обстрел был прекращён. Таким образом удалось избежать потерь среди личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

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