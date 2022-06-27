Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. На сайте самой популярной в России интернет-платформы объявлений «Авито» (Avito) появилась публикация о продаже колхоза. Собственник оценивает его в 1 млрд рублей.

Александр Погожев ИА REGNUM Поле с молодой пшеницей

В объявлении указано, что площадь хозяйства составляет около 5,1 тыс. гектаров. Земля подходит для выращивания пшеницы, подсолнечника и других зерновых культур. Ежегодно предприятие продаёт 10-12 тыс. тонн зерна, а годовая выручка превышает 200 млн рублей.

В числе покупателей продукции собственник указал ведущих экспортёров сельхозпродукции и растительных масел.