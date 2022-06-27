Губернатор Кузбасса готовится к прямой линии с молодёжью
Кемерово, 27 июня, 2022, 06:06 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня, 27 июня, состоится молодёжная прямая линия губернатора Сергея Цивилёва. Об этом сообщили в мэрии Кемерова.
Kremlin.ru
Сергей Цивилев
Начало прямой линии в 11:00 (время местное).
Уточняется, что трансляция будет вестись из двух студий в Кемеровском государственном университете и Сибирского государственного индустриального университета.
Посмотреть её можно будет на телеканалах «Россия-24», «Кузбасс Первый», «10 канал» в Новокузнецке, в аккаунтах Сергея Цивилёва.