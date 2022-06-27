Ростов-на-Дону, 27 июня, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Сокращать сотрудников международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону), который с 24 февраля находится в режиме ограничения полётов, не планируется. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

«Штатная численность сотрудников аэропорта — более 1000 человек, из них 126 находятся в отпуске, семь работают удаленно. Сокращение персонала не планируется. <…> Сотрудники аэропорта проводят ремонт, обслуживают оборудование, обеспечивают охрану», — сказал глава региона в интервью РИА Новости.

ИА REGNUM сообщало, что в целях безопасности пассажиров и экипажей гражданских воздушных судов международный аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону) приостановил свою работу 24 февраля. Весной 2022 года воздушная гавань подтвердила готовность к работе в летний период.