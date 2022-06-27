Кигали, , 06:07 — REGNUM У Сингапура уже сейчас есть проблемы с обеспечением продовольствием. Началось всё ещё в пандемию, заявил сигнапурский премьер-министр Ли Сянь Лун, передаёт CNA.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун Kremlin.ru

По итогам встречи в Руанде руководителей государств и правительств Содружества наций глава правительства Сингапура сказал, что кризис был ожидаемым. У его страны возникли проблемы с поставками мяса птицы и овощами.

Ли Сянь Лун «Это представляет для нас проблему, поскольку мы импортируем продовольствие, причём это стало проблемой, когда ещё только началась пандемия коронавируса».

Власти Сингапура заняты увеличением запасов и пытаются расширять круг поставщиков продовольствия, добавил глава правительства республики.

Читайте также: Путин заявил, что РФ выполняет обязательства по сельхозтоварам и энергетике