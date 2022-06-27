Власти Сингапура констатируют проблемы с продовольствием
Кигали, 27 июня, 2022, 06:07 — ИА Регнум. У Сингапура уже сейчас есть проблемы с обеспечением продовольствием. Началось всё ещё в пандемию, заявил сингапурский премьер-министр Ли Сянь Лун, передаёт CNA.
Kremlin.ru
Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун
По итогам встречи в Руанде руководителей государств и правительств Содружества наций глава правительства Сингапура сказал, что кризис был ожидаемым. У его страны возникли проблемы с поставками мяса птицы и овощами.
«Это представляет для нас проблему, поскольку мы импортируем продовольствие, причём это стало проблемой, когда ещё только началась пандемия коронавируса».
Власти Сингапура заняты увеличением запасов и пытаются расширять круг поставщиков продовольствия, добавил глава правительства республики.
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