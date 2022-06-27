Якутск, , 06:11 — REGNUM Ещё в трёх районах Якутии — Жиганском, Таттинском и Томпонском — установился высокий, четвёртый класс пожарной опасности. Теперь вероятность появления возгораний очень велика в 11 районах республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в региональном оперативном штабе.

Лесной пожар ИА REGNUM

Читайте также: В Якутии не тушат пять лесных пожаров

Леса Якутии горят в 29 местах, в том числе семь лесных пожаров обнаружены в Мирнинском районе, там продолжает действовать режим ЧС. Тушат в регионе 16 природных возгораний, их площадь — 55,8 тыс. га.

За сутки в республике огонь прошёл почти 80 тыс. га, обнаружены семь новых лесных пожаров, ликвидированы — три.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня в Якутию прилетел министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков. В республике он провёл совещания, темой которых был пожароопасный сезон на Дальнем Востоке.