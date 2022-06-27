Кемерово, , 05:59 — REGNUM Жительница Кемерова Ирина Трапезникова установила перед домом собственноручно изготовленную из папье-маше фигуру бабушки с флагом. Об этом сообщили в мэрии города.

Пожилая жительница украинского села вышла встречать солдат ВСУ с Красным Знаменем Цитата из видео (Валентина Бежецкая)

«Я решила сделать эту фигуру в знак поддержки наших ребят, которые там сейчас находятся, — рассказала Трапезникова. — У этой женщины стойкая жизненная позиция. Это можно назвать героизмом. Я не знаю, как бы я повела себя на её месте. Здесь надо иметь мужество, поэтому бабушка — такой значимый символ».

Напомним, пожилая женщина вышла с Красным Знаменем навстречу украинским военным, по ошибке приняв их за российских солдат. Она отказалась брать продукты у ВСУшников, растоптавших красный флаг.