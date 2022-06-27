Ростов-на-Дону, , 05:56 — REGNUM В Ростовской области объявлено о проведении аукциона по продаже воздушного судна — самолёта типа Ан-2. Об этом сообщается на сайте Фонда имущества Ростовской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ан-2 Владимир Долгов

Из документации следует, что самолёт специального назначения был изготовлен в Польше в ноябре 1988 году. Начальная цена воздушного судна составляет 788 тыс. рублей.

«Имущество находится в техническом состоянии, требующем капитального ремонта согласно действующим регламентам обслуживания воздушных судов. Крайний вылет воздушного судна осуществлялся, согласно записям в документах, в 2015 году», — сказано в извещении.

Самолёт Ан-2 базируется в аэропорту города Шахты. Аукцион назначен на 21 июля 2022 года.