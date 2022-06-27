Греция подтверждает освобождение нефтяного танкера под флагом Ирана
Тегеран, 27 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Греческое правительство освободило нефтяной танкер под иранским флагом, который был захвачен два месяца назад, сообщило иранское агентство IRNA 26 июня.
Информационное агентство AFP со ссылкой на источник в греческой портовой полиции сообщило, что арест танкера PEGAS снят, сам же нефтяной танкер может снова отправиться в плавание.
19 апреля греческие власти конфисковали судно PEGAS дедвейтом 115 500 тонн с 19 российскими членами экипажа на борту у южного побережья острова Эвия. Судно, перевозившее иранский нефтяной груз, было захвачено Грецией под давлением США с целью ужесточения санкций в отношении Исламской Республики Иран.
Сообщается, что танкер перевозил свыше 115 000 тонн иранской нефти. В конце апреля стало известно, что министерство юстиции США конфисковало 700 000 баррелей иранского нефтяного груза.
В середине июня греческое правительство отменило свое решение о конфискации иранского нефтяного танкера.