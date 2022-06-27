Тегеран, 27 июня, 2022, 06:10 — ИА Регнум. Греческое правительство освободило нефтяной танкер под иранским флагом, который был захвачен два месяца назад, сообщило иранское агентство IRNA 26 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Иранская нефть

Информационное агентство AFP со ссылкой на источник в греческой портовой полиции сообщило, что арест танкера PEGAS снят, сам же нефтяной танкер может снова отправиться в плавание.

19 апреля греческие власти конфисковали судно PEGAS дедвейтом 115 500 тонн с 19 российскими членами экипажа на борту у южного побережья острова Эвия. Судно, перевозившее иранский нефтяной груз, было захвачено Грецией под давлением США с целью ужесточения санкций в отношении Исламской Республики Иран.

Сообщается, что танкер перевозил свыше 115 000 тонн иранской нефти. В конце апреля стало известно, что министерство юстиции США конфисковало 700 000 баррелей иранского нефтяного груза.

В середине июня греческое правительство отменило свое решение о конфискации иранского нефтяного танкера.