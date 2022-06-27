Тобольск, Тюменская область, 27 июня, 2022, 05:53 — ИА Регнум. В тюменском Тобольске устроили акцию памяти лидера группы «Ласковый май» Юрия Шатунова. Об этом сообщил мэр города Максим Афанасьев в своём телеграм-канале.

https://t.me/glavtob/3402 Фотография из телеграм-канала главы Тобольска Максима Афанасьева

«Ушла эпоха… Юрий будет жить ещё долгие годы в наших сердцах, памяти и в своей музыке», — написал Афанасьев 26 июня.

Глава Тобольска поблагодарил горожанку Светлану Савенко за организацию акции памяти. В телеграм-канале «Говорит Тобольск» отмечается, что почтить память исполнителя хитов «Белые розы» и «Седая ночь» пришли председатель городской общественной палаты и муниципальной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советский и российский певец, солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет от сердечной недостаточности.