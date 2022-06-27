Москва, 27 июня, 2022, 05:52 — ИА Регнум. Случаи, когда граждане пытаются сэкономить на оплате услуг связи и подключаются к беспроводной сети Wi-Fi соседей по подъезду, нередки. Об этом сообщил заведующий кафедрой электроники РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

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Специалист отметил, что каждому владельцу роутера стоит обезопасить себя, в первую очередь установив надежный пароль. В качестве пароля не стоит использовать имена домочадцев или питомцев: ведь ваши соседи наверняка их знают, отметил Назаренко в интервью агентству «Прайм». Он советует придумать для этого сложную комбинацию с буквами разных регистров и цифр. Заводской пароль при установке нового роутера следует сменить на личный.

Также необходимо регулярно обновлять программное обеспечение роутера, так как производители стараются постоянно повышать уровень защиты устройств.

Назаренко подчеркнул, что целесообразно отключиться от устаревших протоколов маршрутизатора. Через них с большей вероятностью можно подключиться к вашей сети.

Ещё одним способом обезопасить себя является настройка антенны роутера, позволяющая подключать к нему устройства, находящиеся только в периметре вашей квартиры. Для этого лучше обратиться к опытному специалисту.

Есть несколько способов проверить, пользуются ли вашей сетью посторонние. Для начала нужно отключить от роутера все домашние гаджеты. Если индикатор на нём продолжает мигать, значит, устройство продолжает «прогонять» Wi-Fi. Кроме того, у роутеров существуют личные кабинеты. Ещё один способ вывести на чистую воду тех, кто без разрешения подключился к вашей сети, — установка специальных мобильных приложений — детекторов Wi-Fi-воров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в 2022 году скоростной Wi-Fi появится в 52 школах.

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