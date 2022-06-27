Владивосток, , 05:51 — REGNUM В этом году в Приморье более 360 выпускникам вручили золотые медали — почти половина из них — школьники Владивостока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Вручение золотых медалей во Владивостоке Правительство Приморья

Читайте также: Аттестаты с отличием получат менее 500 калужских выпускников

«Это тяжелый труд. И результаты подтверждают, что наши педагоги умеют работать. 361 выпускник Приморья получил высшие награды — золотые медали», — отметила министр образования Приморья Эльвира Шамонова.

Медали получили более 150 выпускников школ Владивостока. Помимо отличных отметок ребята сдали ЕГЭ на высокие баллы и сейчас занимаются поступлением в вузы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области аттестаты с отличием и медали «За особые успехи в учении» в 2022 году получат 467 выпускников школ, что минимум за последние три года. В 2021 году медалистами стали 532 выпускника, а в 2020 году — 542.