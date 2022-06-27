Тегеран, , 08:05 — REGNUM 26 июня премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Кадими подчеркнул, что в рамках взаимных интересов иранского и иракского народов страны должны расширять свое экономическое взаимодействие. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая на совместной пресс-конференции с президентом Ирана Ибрагимом Раиси, премьер-министр Ирака упомянул исторические, культурные и религиозные отношения между иранским и иракским народами. Он отметил, что на его встречах в Иране обсуждались пути дальнейшего укрепления всеобъемлющих отношений.

Премьер-министр сообщил, что отношения Ирака с Исламской Республикой Иран очень важны, подчеркнув при этом: «Сегодня мы договорились о дальнейшем расширении наших экономических связей в рамках защиты взаимных интересов двух стран».

Аль-Кадими, тем временем, сослался на соглашение об облегчении паломнических поездок иранцев к святыне имама Хусейна в течение периода Арбаина (40-й день после годовщины мученичества).

Премьер-министр Ирака также отметил, что другая часть его консультаций с иранскими официальными лицами была посвящена региональным вызовам, в ходе которых обе стороны согласились с необходимостью восстановления регионального мира и стабильности.