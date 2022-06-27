Тегеран, , 08:06 — REGNUM 26 июня министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди заявил, что страна одинока в кампании по борьбе с наркотиками, утверждая, что Исламская Республика Иран достаточно серьезно относится к этой кампании, которая должна осуществляться коллективно, то есть при непосредственной поддержке иностранных правительств и многосторонних институтов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ахмад Вахиди, выступавший по случаю Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом, заявил, что утверждение такого дня показывает, что наркотики являются глобальной проблемой, и каждая страна должна серьезно и активно участвовать в борьбе с ней.

Он отметил: «Вот уже более 100 лет человечество вязнет в проблеме наркотиков, и это очень печальная история, связанная с подлой культурой, целью которой является глобальное распространение наркомании».

Министр внутренних дел подчеркнул, что сегодня первым виновником этого преступления являются западные страны, в то время как государства, понесшие самые серьезные потери, не входят в данную категорию государств.

Вахиди также сообщил, что Афганистан является одним из главных центров выращивания опиума и гашиша, а его разрушенная экономика является жертвой экспансионистского вмешательства западных стран, в то время как Афганистан может выращивать много других полезных продуктов.

Министр отметил: «Так же, как западные страны разрушили эту страну, они обязаны предоставить Афганистану необходимые финансовые средства для замены выращивания наркотиков другими продуктами, но они не только не делают этого, но и заблокировали банковские активы этой страны».