Петропавловск-Камчатский, , 05:46 — REGNUM На Камчатке росгвардейца старшего сержанта полиции Владимира Пастухова, который спас двух тонущих подростков, наградили медалью МЧС «За спасение погибающих на водах», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

МЧС России Иван Шилов, ИА REGNUM

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ЧП произошло в августе 2021 года. Пастухов патрулировал в Вилючинске, когда поступил сигнал о тонущих детях. Он прибыл на место и увидел двух подростков, которые находились в воде и держались за стенку пирса. Старший сержант спустился в воду и удерживал детей на плаву до прибытия спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Забайкалья 26 июня известила о проведении проверки информации о гибели двоих несовершеннолетних в реке близ поселка Антипиха в Чите.