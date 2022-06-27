Тегеран, 27 июня, 2022, 08:07 — ИА Регнум. В результате пересмотра соглашения о сотрудничестве в области авиации между Ираном и Италией авиакомпания Исламской Республики Иран (Iran Air) возобновит прямые рейсы Тегеран—Рим после четырехлетнего перерыва. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 26 июня.

(сс) cegoh Самолет

Отдел по связям с общественностью авиакомпании Iran Air заявил, что такой результат был достигнут благодаря достижению нового соглашения между иранскими и итальянскими представителями в области авиации.

По данным авиакомпании, прямые рейсы между двумя столицами начнут осуществляться с 14 июля.

Глава Организации гражданской авиацииМохамадМохамамдибахш и его итальянский коллегаАлессиоКаранта в ходе встречи приняли решение возобновить данный рейс. На встрече представители двух стран также подписали новое соглашение о гражданской авиации Ирана и Италии.