Тегеран, , 08:07 — REGNUM 26 июня министерство иностранных дел Исламской Республики Иран (ИРИ) объявило, что глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан в понедельник (27 июня) отбудет из Тегерана в Анкару. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

В программу рабочего визита Хосейна Амир Абдоллахиана в Турцию входят переговоры с турецкими официальными лицами по двусторонним отношениям, региональным и международным событиям и кризисам, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

14 июня 2022 года Хосейн Амир Абдоллахиан и его турецкий коллега МевлютЧавушоглу в телефонном разговоре обсудили двусторонние связи, а также сотрудничество в сферах политики, торговли и культуры.

Высокопоставленный иранский дипломат заявил после этого телефонного разговора, что основное внимание было уделено расширению сотрудничества в коммерческой и консульской областях.