Южно-Сахалинск, 27 июня, 2022, 05:32 — ИА Регнум. На Сахалине в Томари бездомная собака напала на 10-летнюю девочку. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном СУ СКР.

U.S. Air Force Злая собака

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Ребёнок получил телесные повреждения, но они не причинили вреда здоровью. Девочке оказана медицинская помощь.

В ходе следствия будет дана оценка действиям чиновников, которые отвечают за отлов безнадзорных собак.

Как сообщало ИА REGNUM, в Златоусте Челябинской области стая собак искусала пятилетнюю девочку.