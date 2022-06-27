Амстердам, , 05:30 — REGNUM Наплыв украинских беженцев ожидается в приютах нидерландских муниципалитетов после участившихся случаев выселения их из своих домов принимающими семьями перед периодом летних отпусков. Об этом 26 июня сообщает издание NU. nl.

Нидерланды

В частности, в регионе Центральный и Западный Брабант около 1200 беженцев проживают у частных лиц, но часть местных жителей уже начала обращаться к властям с вопросами в связи с тем, что они не хотят оставлять своих гостей одних на летний период, когда принимающая семья будет в отъезде.

Как пояснили в управлении безопасности региона Брабант-Зюйдост, беженцам в случае отказа принимающей стороны, придётся отправиться в муниципальный приют.

«Медовый месяц закончился, достаточно. Сейчас идет поток людей со словами: я уезжаю в отпуск и не хочу, чтобы украинцы оставались одни в моем доме», — указали в ведомстве.

Такая же ситуация возникла и в регионе Холландс-Мидден, где управление безопасности тоже отмечает учащение случаев возвращения украинских беженцев в приюты от принимающих семей. При этом причины переезда называются самые разные: от нехватки свободного места в доме, до обострения проблем между принимающей семьёй и гостями.

По данным издания, вполне вероятно, что в ближайшее время в приюты придётся переселиться подавляющему большинству украинских беженцев, прибывших в Нидерланды.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Великобритании начали требовать от властей найти другое место для проживания украинских беженцев, не желая их видеть в своих домах.

Читайте ранее в этом сюжете: Жители Британии начали требовать найти другое место украинским беженцам