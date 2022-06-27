Наньнин, Китай, 27 июня, 2022, 05:28 — ИА Регнум. Более 3,75 млн жителей пострадали от сильных ливней и наводнений в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщили местные власти, передает агентство Синьхуа.

(сс) jarmoluk Ливень

В течение сезона наводнений в этом году в Гуанси как минимум шесть раз выпадали обильные осадки, при этом среднее количество осадков составило 490,8 мм, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период предыдущих лет.

Ливни и вызванные дождями стихийные бедствия, такие как наводнения, разрушили 3436 домов и повредили 159 300 гектаров посевов, говорится в пресс-релизе о работе по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий стихийных бедствий в регионе.

Прямые экономические потери уже превысили 12,48 млрд юаней (около $1,86 млрд). По словам представителя регионального штаба по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи, на Гуанси, по прогнозам, обрушатся новые проливные дожди и тайфуны.