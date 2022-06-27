Пекин, 27 июня, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Пекинский международный аэропорт Дасин ввел в эксплуатацию городской терминал в городе Ланфан провинции Хэбэй на севере Китая, что позволяет пассажирам более удобно выполнять различные транспортные процедуры, сообщает агентство Сниьхуа.

王之桐 Международный аэропорт Пекин Дасин

По данным компании Capital Airports Holdings Limited, городской терминал Ланфан аэропорта Дасин расположен примерно в 39 километрах от аэропорта и занимает площадь в 1850 квадратных метров. Он может предоставить пассажирам комплексные услуги по посадке заранее и с минимальной суетой.

Открытие терминала будет способствовать дальнейшей интеграции транспорта в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, улучшению услуг сети наземного транспорта и оптимизации условий авиаперелетов в близлежащих районах, говорится в сообщении компании.