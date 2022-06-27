Якутск, , 05:28 — REGNUM В Якутии в главном национальном празднике Ысыах приняли участие более 220 тыс. человек, в том числе в республику приехали тысячи иностранцев и жителей других регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Ысыах пресс-служба правительства Якутии

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Ысыах широко отмечают в республике 24 года. Дважды его пришлось проводить онлайн из-за антиковидных ограничений. В этом году в рамках празднования главного для народа Якутии дня в году были проведены 100 мероприятий и 25 конкурсов. Ысыах стал юбилейным и проводился в честь 100-летия с даты образования Якутской АССР. Праздник в том числе посетили губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи и Монголии.

«За прошедшие годы Ысыах Туймаады стал самым крупным национальным праздником в России, в котором участвовали более 200 тысяч человек. В 2019 году на праздник пришло 205 тысяч человек. В этом году рекорд 2019 года превзойдён, участниками стали более 220 тысяч человек. В этот день Якутию посетили тысячи иностранных гостей и жителей регионов России. Всех привлекает самобытная культура нашей республики, которую нам передали наши предки, а мы сумели её сохранить», — отметил глава республики Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, главный Ысыах Якутии проводился в Верхневилюйском районе республики. Отдельно также проходили мероприятия в каждом муниципалитете региона, в том числе в Якутске состоялся Ысыах Тумаады.