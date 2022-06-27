Юбилейный Ысыах Якутии назвали самым крупным национальным праздником РФ
Якутск, 27 июня, 2022, 05:28 — ИА Регнум. В Якутии в главном национальном празднике Ысыах приняли участие более 220 тыс. человек, в том числе в республику приехали тысячи иностранцев и жителей других регионов России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Якутии проходит Ысыах
Ысыах широко отмечают в республике 24 года. Дважды его пришлось проводить онлайн из-за антиковидных ограничений. В этом году в рамках празднования главного для народа Якутии дня в году были проведены 100 мероприятий и 25 конкурсов. Ысыах стал юбилейным и проводился в честь 100-летия с даты образования Якутской АССР. Праздник в том числе посетили губернаторы Камчатского края, Новосибирской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Республики Татарстан, руководство министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, представители Комитета Госдумы РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и руководители консульских учреждений Вьетнама, Индии, Китая, Кореи и Монголии.
Как сообщало ИА REGNUM, главный Ысыах Якутии проводился в Верхневилюйском районе республики. Отдельно также проходили мероприятия в каждом муниципалитете региона, в том числе в Якутске состоялся Ысыах Тумаады.