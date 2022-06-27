Пекин, 27 июня, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Китай разработал подробные меры по укреплению построения цифрового правительства в сочетании с усилиями страны по содействию цифровой трансформации, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Страна будет стремиться к 2025 году улучшить механизм проектирования и координации цифрового правительства на высшем уровне, который соответствует модернизации национальной системы управления, согласно руководству, опубликованному Государственным советом, кабинетом министров Китая.

В руководстве говорилось, что ключевые достижения будут осуществлены в разработке научной государственной политики, осуществлении целевых мер в области социального управления и предоставлении эффективных государственных услуг.

К 2035 году Китай будет стремиться создать цифровое правительство, которое было бы скоординированным, эффективным, интеллектуальным, открытым, прозрачным и инклюзивным.

Страна будет способствовать цифровой трансформации деятельности правительства, усилению мониторинга и анализа больших данных в экономической деятельности, стимулированию инноваций в моделях цифрового управления и постоянному совершенствованию цифровых услуг, которые приносят пользу предприятиям и людям.

В руководстве отмечается, что для создания открытой и общей системы ресурсов данных Китай будет внедрять инновационные механизмы управления данными, повышать эффективность обмена данными, содействовать упорядоченной разработке и использованию данных и в полной мере учитывать факторы, связанные с данными.

Повышая эффективность цифрового правительства, страна будет лучше стимулировать жизнеспособность цифровой экономики, оптимизировать цифровую социальную среду и создать стабильную цифровую экологию.