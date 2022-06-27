Пермь, 27 июня, 2022, 05:18 — ИА Регнум. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 25 июля 2022 года планирует начать рассмотрение апелляционных жалоб Петра Кондрашева и Тимура Старостина, у которых решением пермского арбитража в мае 2022 года были изъяты в пользу государства акции ОАО «Соликамский магниевый завод». Ранее суд оставил без движения жалобу другого акционера — Игоря Пестрикова, передаёт ИА REGNUM.

ОАО «Соликамский магниевый завод»

Претензии Кондрашева и Старостина будут рассмотрены в один день, а Пестрикову предложили до 6 июля 2022 года подать недостающие документы. Помимо этих троих физлиц, ответчиком в деле по иску Генпрокуратуры России выступал и Сергей Кирпичев.

Напомним, решением от мая 2022 года акции фигурантов, доля которых является контрольной для уникального завода, были возвращены на баланс РФ из чужого незаконного владения. Фактически была признана незаконной проведенная ранее приватизация акций актива.

СМЗ стал третьим предприятием, чьи акции вернули на баланс государства.

На сегодня активы предприятия (за небольшим исключением) арестованы. Такие обеспечительные меры были наложены после того, как из кассы СМЗ по договору займа в пользу одного из акционеров (уже после вердикта о деприватизации) убыла крупная сумма. По данному факту также возбудили уголовное дело.

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