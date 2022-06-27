Нижневартовск, Югра, , 05:14 — REGNUM В Нижневартовске (ХМАО) на три дня отключат городские котельные. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

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ООО «Газпром трансгаз Томск» в период с 8:00 (6:00 мск) 6 июля до 8 часов (6:00 мск) 9 июля будет проводить ремонтные работы на газораспределительной станции №2. В связи с чем будет прекращена подача газа на городские котельные и ресурсоснабжающие организации не смогут подавать горячую воду в жилые дома и на промышленные объекты в течение этого времени.

«После завершения ремонтных работ подача газа на котельные города, а соответственно, и подача горячей воды будет возобновлена», — отмечают в мэрии Нижневартовска.