Красногорск, , 05:14 — REGNUM Доктор медицинских наук, главный внештатный специалист минздрава Московской области по общей врачебной практике (семейной медицине) Роман Горенков рассказал о симптомах и профилактике гипоксии.

Осмотр пациента у терапевта Андрей Лавренчук © ИА REGNUM

По словам медика, нехватка кислорода представляет опасность для организма, прежде всего, для нервной ткани. Он отметил, что кислородное голодание может возникать по разным причинам. Это может быть связано с поражением лёгких, как было при COVID-19, или с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

К гипоксии могут привести низкая физическая активность, долгое нахождение в помещении. Также кислородное голодание может быть вызвано выбросом в атмосферу токсичных газов, в частности, образуемого при сжигании топлива монооксида углерода.

«Анемия тоже приводит к гипоксии, как и пониженное атмосферное давление. Есть ещё много других причин», — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Что касается симптомов, на гипоксию могут указывать сонливость, слабость и гипотония. Медик добавил, что существует специальный прибор для проверки сатурации — пульсоксиметр. Нормой будет считаться содержание кислорода выше 95%.

На фоне гипоксии развиваются слабость, повышенная утомляемость. Могут наблюдаться головные боли, головокружения, бледность кожи, сонливость днём.

Основной способ профилактики гипоксии — активный образ жизни и проветривание помещений. При хроническом заболевании добавляется медикаментозное лечение.

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