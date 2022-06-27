Пекин, 27 июня, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Согласно уведомлению, недавно опубликованному Национальным управлением интеллектуальной собственности Китая, страна создаст серию демонстрационных зон для защиты прав интеллектуальной собственности (ПИС) к 2025 году, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно уведомлению, Китай выберет около 20 городов и регионов по всей стране, чтобы к 2025 году превратить их в высокогорья по защите прав интеллектуальной собственности.

Строительство демонстрационных зон будет сосредоточено на достижении целевых показателей, включая усиление общей защиты прав интеллектуальной собственности, совершенствование законодательства в области защиты прав интеллектуальной собственности и усиление защиты прав интеллектуальной собственности по всей цепочке. Это также углубит реформу системы и механизма защиты ПИС, будет способствовать международному сотрудничеству и обмену ПИС в регионе и обеспечит национальную безопасность в области ПИС, говорится в уведомлении.

В нем также говорилось, что строительство демонстрационных зон направлено на повышение правового уровня защиты прав интеллектуальной собственности и повышение эффективности государственных услуг и удовлетворенности общества защитой прав интеллектуальной собственности. Это укрепит международное сотрудничество и конкуренцию в области ПИС и будет способствовать тому, чтобы система ПИС играла более важную роль в продвижении научно-технических инноваций, модернизации промышленности и высококачественного развития.