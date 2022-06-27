Хомски: США ради поражения России готовы пожертвовать другими странами
Вашингтон, 27 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Американцы не выберут в отношении России путь дипломатии, скорее — усиление агрессии, даже если страдают другие народы. Об этом рассказал американский публицист Ноам Хомски в интервью The Nation.
Изложив своё видение предыстории нынешней ситуации на Украине, начиная «со времён Горбачёва», Хомски высказал мнение, что, по-хорошему, есть только один путь к урегулированию ситуации — «это дипломатия».
По его словам, дипломатические договорённости «спасли бы Россию». Потому что, по мнению американца, Россия проиграет в этом конфликте, ведь НАТО по факту выступает на стороне Киева.
Также он указал на такой фактор, как климатические изменения, в том смысле, что и тут Вашингтон проявляет подобную склонность — не заботится о благе человечества.
Он сослался на множество публикаций в американских и лондонских изданиях, в которых прослеживается такая мысль: «Мы должны сделать так, чтобы Россия пострадала». При этом «неважно, что происходит с Украиной или кем-то ещё».
Американский эксперт отметил, что российское руководство избегает шагов, которые привели бы к прямой конфронтации с НАТО. Ведь тогда бы случилась ядерная война.
По его словам, подобная политика США аморальна: ей нет оправданий. А кто верит, что США на деле следуют принципам, которые декларируют, просто дурак («моральный дебил»).