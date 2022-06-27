Вашингтон, 27 июня, 2022, 05:37 — ИА Регнум. Американцы не выберут в отношении России путь дипломатии, скорее — усиление агрессии, даже если страдают другие народы. Об этом рассказал американский публицист Ноам Хомски в интервью The Nation.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Изложив своё видение предыстории нынешней ситуации на Украине, начиная «со времён Горбачёва», Хомски высказал мнение, что, по-хорошему, есть только один путь к урегулированию ситуации — «это дипломатия».

По его словам, дипломатические договорённости «спасли бы Россию». Потому что, по мнению американца, Россия проиграет в этом конфликте, ведь НАТО по факту выступает на стороне Киева.

Ноам Хомски «Это одна из возможностей. Другой — просто тянуть и смотреть, насколько все пострадают, сколько погибнет украинцев, сколько пострадает Россия, сколько миллионов людей вымрет с голоду в Азии и Африке».

Также он указал на такой фактор, как климатические изменения, в том смысле, что и тут Вашингтон проявляет подобную склонность — не заботится о благе человечества.

Ноам Хомски «Это варианты. Что ж, с почти стопроцентным единодушием Соединённые Штаты и большая часть Европы хотят выбрать вариант без дипломатии. Это явно. Мы должны продолжать наносить вред России».

Он сослался на множество публикаций в американских и лондонских изданиях, в которых прослеживается такая мысль: «Мы должны сделать так, чтобы Россия пострадала». При этом «неважно, что происходит с Украиной или кем-то ещё».

Американский эксперт отметил, что российское руководство избегает шагов, которые привели бы к прямой конфронтации с НАТО. Ведь тогда бы случилась ядерная война.

Ноам Хомски «Вот в такие игры мы играем с жизнями украинцев, азиатов и африканцев, с будущим цивилизации, чтобы ослабить Россию, чтобы они достаточно страдали. Что ж, если вы хотите играть в эту игру, будьте честны».

По его словам, подобная политика США аморальна: ей нет оправданий. А кто верит, что США на деле следуют принципам, которые декларируют, просто дурак («моральный дебил»).