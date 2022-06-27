Пекин, 27 июня, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Государственные предприятия Китая намерены принять на работу больше выпускников университетов и колледжей в этом году на фоне усилий по расширению занятости, согласно данным Комиссии по надзору и управлению государственными активами Китая, передает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Комиссия на недавнем совещании по трудоустройству выпускников настоятельно призвала все государственные предприятия с централизованным управлением и местные департаменты расширить свой текущий набор персонала и кадровый резерв, чтобы создать больше возможностей для трудоустройства. Комиссия заявила, что, усиливая онлайн- и офлайн-набор персонала, эти государственные предприятия должны как можно скорее начать свои летние кампании по набору персонала.

Ожидается, что в 2022 году Китай примет рекордные 10,76 млн новых выпускников университетов и колледжей страны, что на 1,67 млн больше в годовом исчислении.

Выпускники колледжей считаются ключевой целью политики страны в области занятости в первую очередь. Китай запустил серию кампаний по трудоустройству, направленных на то, чтобы перенести собеседования при приеме на работу в онлайн, стимулировать фирмы к увеличению числа своих сотрудников и шире открывать двери крупных городов для выпускников колледжей.