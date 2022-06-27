Урумчи, Китай, 27 июня, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Официальные данные свидетельствуют о том, что механизированные сборщики хлопка заменили ручной труд, чтобы завершить 80% сбора хлопка в сезон сбора урожая в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, крупнейшем регионе страны по производству хлопка, сообщает агентство Синьхуа.

S Aziz123 Хлопок

По данным регионального центра развития механизации сельского хозяйства, в Синьцзяне эксплуатируется более 6300 машин для уборки хлопка. В 2021 году уровень механизации уборки хлопка в регионе превысил 80%. В этом году площадь выращивания хлопка в Синьцзяне составляет около 37 млн му (около 2,46 млн га). Благодаря всестороннему использованию современной сельскохозяйственной техники, такой как хлопкоуборочные машины, хлопководство региона распрощалось с интенсивным использованием ручного труда, сообщили в центре.

Производство хлопка в Синьцзяне превысило 5,1 млн тонн в 2021 году, что составляет около 90% от общего объема производства в стране и сохраняет свое первое место в Китае на протяжении более двух десятилетий.