Пекин, 27 июня, 2022, 05:06 — ИА Регнум. Оптовые цены на сельскохозяйственную продукцию Китая снизились на прошлой неделе, показали данные Министерства сельского хозяйства и по делам сельских районов страны, сообщает агентство Синьхуа.

Russian.news.cn Продуктовый рынок в Китае

По данным министерства, с 10 по 16 июня индекс оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию в Китае составил 114,82 пункта, снизившись на 1,51 пункта за неделю. На еженедельной основе средняя оптовая цена на свинину, основное мясо в Китае, упала на 0,3% до 21,09 юаня (около $3,14) за кг. Цена снизилась на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя оптовая цена на яйца составила 9,81 юаня за кг, снизившись на 1,1% в неделю и увеличившись на 6,4% в годовом исчислении. По данным министерства, средние оптовые цены на 19 основных видов овощей и шесть основных видов фруктов, отслеживаемые правительством, снизились на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей.

Индекс оптовых цен составляется на основе данных, собранных с более чем 200 сельскохозяйственных оптовых рынков. Он обновляется ежедневно на основе средневзвешенных индексов цен на товары, включая овощи, фрукты, водные продукты и продукты животноводства.