Пекин, , 05:05 — REGNUM Центрально управляемые государственные предприятия Китая наращивают инвестиции в новые типы инфраструктуры для содействия преобразованию промышленности, показали данные главного государственного регулятора страны, сообщает агентство Синьхуа.

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По данным комиссии Госсовета КНР по надзору и управлению государственными активами, в 2021 году более 700 дочерних компаний почти 70 центральных государственных предприятий инвестировали в новую инфраструктуру в общей сложности 400 млрд юаней (около $59,6 млрд). На период 2021–2025 годов компании планируют инвестировать в более чем 1300 новых инфраструктурных проектов, объем инвестиций составит более 10 трлн юаней.

Новая инфраструктура относится к цифровой, интеллектуальной и инновационной инфраструктуре, включая проекты, связанные с сетями 5G, искусственным интеллектом и Интернетом вещей. Чистая прибыль центральных государственных предприятий выросла на 5,6% в годовом исчислении за первые четыре месяца года, сообщила комиссия.