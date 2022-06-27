Южно-Сахалинск, 27 июня 2022, 05:03 — REGNUM На Сахалине возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении трёх сотрудников полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в областном СУ СКР.
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Предполагается, что полицейские избили жителя Южно-Сахалинска и требовали от него денег.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств», — добавили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на инспектора ДПС завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.