Южно-Сахалинск, 27 июня, 2022, 05:03 — ИА Регнум. На Сахалине возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении трёх сотрудников полиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в областном СУ СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

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Предполагается, что полицейские избили жителя Южно-Сахалинска и требовали от него денег.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательств», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке на инспектора ДПС завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий.